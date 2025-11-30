Kick boxing | Le Tunisien Mourad Ghaddab remporte son 1er titre mondial à 12 ans

Mourad Ghaddab, élève tunisien âgé de 12 ans, a remporté brillamment un titre mondial de kick boxing de la catégorie ‘Ecoles’ (- 50 kg) lors du World Clubs World Champion qui s’est déroulé les 15 et 16 novembre 2025 à Trapani, Sicile, Italie.

Cette compétition a été organisée par la World Martial Kombat Federation, en coopération Martial Kombat Sport Italia, et ce dans le cadre du Dragons World Festival.

Grâce à ce premier succès hors des frontières, le jeune combattant promet d’aller encore plus loin sur le plan international. Son talent exceptionnel doit beaucoup à la formation rigoureuse reçue de la part son coach tunisien et ancien champion de kick boxing Omar Neffati.