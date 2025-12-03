Tunisie | Pluies et baisse significative des températures cette nuit

L’institut national de météorologie (INM) a annoncé une baisse significative des températures pour la nuit de ce mercredi 3 décembre 2025.

Le bulletin de l’INM indique que la situation météorologique sera favorable, cette nuit, à des pluies sur les régions de l’Ouest puis progressivement sur celles de l’Est pouvant êtres orageuses au niveau des gouvernorats du nord-ouest.

La même source précise que les précipitations seront parfois intenses à Bizerte et à Kasserine, ajoutant par ailleurs que des chutes de grêle pourraient être enregistrés par endroits et sur les hauteurs.

Les vents souffleront fort pouvant dépasser temporairement les 60 km/h et les températures varieront entre 3 et 7°C au nord et au centre et entre 8 et 12°C ailleurs.

Y. N.