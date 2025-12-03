Algérie – Soudan en live streaming : les Verts lancent la Coupe Arabe 2025

Ce mercredi au Ahmad bin Ali Stadium (Qatar), l’Algérie affronte le Soudan pour le lancement de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 — un rendez-vous capital pour les « Verts » qui visent à défendre leur titre.

Avec un effectif renforcé, où figurent des cadres comme Islam Slimani, Adam Ounas ou Yassine Brahimi, l’Algérie veut imposer son football offensif dès l’ouverture du tournoi. Face à un Soudan prêt à jouer le bloc et espérant profiter de contres rapides, la pression est grande — pour les supporters comme pour les joueurs — mais l’objectif est clair : démarrer fort pour mettre toutes les chances de leur côté dans ce groupe D.

Suivez en direct le match Algérie Soudan Coupe Arabe 2025 :