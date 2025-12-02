Tunis | Le procès de Béchir Akremi reporté

L’audience de l’ancien procureur de la République et magistrat révoqué Béchir Akremi a été reportée à une date ultérieure à la demande du concerné.

La Chambre pénale spécialisée dans les affaires terroristes près le Tribunal de première instance de Tunis, a accepté ce report, en raison de l’absence de l’avocat de Béchir Akremi, précise Mosaïque FM, citant une source proche du dossier.

Celle-ci a précisé que l’avocat se trouve actuellement à l’étranger, pour des raisons de santé.

Y. N.