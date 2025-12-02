L’Italie et la Tunisie renforcent leur partenariat dans l’industrie maritime

Une alliance opérationnelle entre les écosystèmes maritimes italien et tunisien, visant à renforcer la coopération industrielle et technologique en Méditerranée, a été lancée à Tunis lors de la conférence finale du projet européen CallmeBlue, dédié aux pôles de compétitivité pour les ports, la logistique maritime, l’innovation et la croissance bleue.

L’accord a été signé le 28 novembre 2025 par le Pôle technologique national Blue Italian Growth et la Federazione del Mare, en collaboration avec le Cluster maritime tunisien (CMT), afin de promouvoir des initiatives communes en matière de recherche et d’innovation, de transfert de technologies, d’investissement et de développement des compétences dans l’ensemble de l’économie bleue.

Giorgio Ricci Maccarini, président du cluster Big; Laurence Martin, secrétaire général de la Federazione del Mare; et Emna Sohlobji, présidente du Cluster maritime tunisien, ont assisté à la signature.

L’accord définit des domaines de coopération tels que le secteur maritime, la pêche et l’aquaculture, le transport maritime, la construction navale et l’industrie nautique, l’ingénierie offshore, les systèmes énergétiques et hydrauliques, ainsi que le tourisme et les communautés côtières.

Le programme comprend également des initiatives de transfert de connaissances et de technologies, un soutien aux startups et aux PME, des plateformes d’investissement et des partenariats transnationaux. Ce cadre est soutenu par CallmeBlue, un projet cofinancé par l’Union européenne qui vise à renforcer les alliances entre les clusters du bassin méditerranéen et à accélérer la coopération Nord-Sud, en favorisant l’émergence et la consolidation d’écosystèmes maritimes et d’innovation, notamment pour les jeunes et les femmes.

La conférence finale s’est tenue à Tunis et a présenté des sessions consacrées à la coopération régionale et au développement des compétences.

À l’avenir, l’accord ambitionne de concrétiser le dialogue en projets tangibles entre entreprises, recherche et institutions, dans un contexte où les corridors logistiques, la modernisation des ports et la transition écologique du transport maritime demeurent des enjeux clés pour la compétitivité euro-méditerranéenne.