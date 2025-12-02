Le Tunisie et le Nigéria vont renforcer leur partenariat économique

Lors d’une rencontre en marge de la 5e réunion du Conseil des gouverneurs du Programme des ponts commerciaux arabo-africains, le 28 novembre 2025 à Abuja, le ministre nigérian des Finances, Wale Edun, et le ministre tunisien de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, ont convenu de développer la coopération entre les deux pays dans les secteurs du tourisme, de l’industrie manufacturière, de la pharmacie, du développement des PME et du commerce intra-africain.

Les deux ministres ont reconnu le potentiel d’une collaboration renforcée pour ouvrir de nouveaux marchés et créer des opportunités d’investissement, notamment pour les petites et moyennes entreprises des deux pays. Afin d’obtenir des résultats concrets, ils ont convenu de créer un groupe de travail conjoint chargé de transformer le dialogue stratégique en projets opérationnels à fort impact.

Un atout majeur pour la mobilité des entreprises et l’accès des investisseurs : la Tunisie a annoncé son intention de lancer une liaison aérienne directe Tunis-Abuja d’ici fin 2026. Cette nouvelle route facilitera les échanges transfrontaliers, approfondira les relations commerciales et offrira de nouvelles perspectives aux entrepreneurs et aux PME des deux côtés.

Ce partenariat renouvelé témoigne d’un engagement commun en faveur d’une économie africaine plus intégrée et prospère, où les entreprises nigérianes et tunisiennes pourront prospérer ensemble.

M. Abdelhafidh a également rencontré et évoqué ces mêmes sujets avec Aboubacar Aticu Bagudu, le ministre nigérian de la Planification économique et du Budget.

I. B.