Ayachi Hammami en grève de la faim

« Si vous regardez cette vidéo, cela veut dire que j’ai été arrêté par les autorités de Kaïs Saïed et jeté dans l’une des prisons pour purger une peine de 5 ans », lance Ayachi Hammami dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, peu de temps après son interpellation.

L’avocat qui a été arrêté ce mardi 2 décembre 2025, a dénoncé sa condamnation, estimant que celle-ci a été décidée sur la base d’une affaire purement politique tout en rejetant clairement les accusations d’« appartenance à une organisation terroriste », le visant et qui lui ont valu une peine de 5 ans prononcée en appel dans le cadre de l’affaire de « complot contre la sûreté de l’État ».

« L’arme d’un prisonnier politique c’est la grève de la faim… Si vous voyez cette vidéo, vous pouvez considérez que j’ai entamé une grève de la faim ouverte dès arrestation et que je n’y mettrai fin qu’à ma libération», a-t-il notamment lancé, en accusant le pouvoir en place de s’en prendre aux opposant et d’instrumentaliser la justice pour les faire taire.

Ayachi Hammami a également appelé à « poursuivre la lutte et à s’unir ».

