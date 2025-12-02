Théâtre national tunisien | «Les Fugueuses» au Quatrième Art

la Salle Le Quatrième Art s’apprête à accueillir la pièce « Les Fugueuses », mise en scène de Wafa Taboubi et une production du Théâtre National Tunisien et Fabula Production.

Le rendez-vous est donné pour le vendredi 5 décembre 2025 à 19h et les réservations disponibles aux guichets de la Salle Le Quatrième Art ou sur le site Teskerti

« Les Fugueuses » a remporté le Grand Prix de la création théâtrale, Les Saisons de la création, dans sa 3ème édition, le Tanit d’or, le Prix du Meilleur Texte et le Prix de la Meilleure Interprétation Féminine lors de la 26éme édition des Journées Théâtrales de Carthage.

Fable :

Une station… un jour ordinaire… cinq étrangères et, leur sixième, un homme.

Tous en attente d’un … fait ordinaire qui se reproduit de manière régulière.

Mais ce qui est attendu tarde à venir… un événement ordinaire et régulier.

Les autres sont rentrés chez eux… une réaction normale et prévisible

Mais nos six inconnus, eux sont restés … une réaction normale et prévisible.

Ils ne sont pas rentrés… car ils ne sont pas habitués à ce qu’ils le fassent.

Bien que leurs chemins divergent, ils s’accordent à marcher ensemble,

laissant derrière eux la détresse de l’attente vers un imaginaire plus vaste ..

Une attente plus grande…plus profonde, faite de peur et de douleur……

Ils changent de pas, espérant changer de destin…Mais ils se perdent…et le doute s’installe.

Le doute de l’existence, du vide, du comment, du pourquoi, du quand et de l’après.

Il y’aura quoi après ? ……pourquoi ne vient-il pas et pourtant ……ce qui est certain …..C’est qu’ils ne rebrousseront pas chemin.



Interprétation : ‎Fatma Ben Saïdaine, Mounira Zakraoui, Oussema Hnaini , Oumaima Bahri , Lobna Noomene, Sabrine Omar

Assistante à la mise en scène : Abir Goumri

Conception de musique : Heni Belhamadi

Conception Costumes : Ghassen Douissa

Régie son : Heni Belhamadi & Mohamed Hedi Touti

Régie lumière : Fayçal Salah

Régie plateau : Lotfi Jebali

Costumes : Marwa Mansouri

Régie de production : Adnen Abidi

‎Chargée de production : Fatma Marsaoui

Direction Artistique : Hajer Toumi

Traduction en Français : Moez Awled Ahmed