Ahmed Nejib Chebbi déclare qu’il est sur le point d’être arrêté

Cité par le Front du salut national (FSN) Ahmed Nejib Chebbi a affirmé, dans la soirée de ce mardi 2 décembre 2025, que les forces de sécurité encerclent sa maison en vue de son arrestation.

On notera que Nejib Chebbi (81 ans) a été condamné à 12 ans de prison par la Cour d’appel de Tunis dans l’affaire du « complot contre la sûreté de l’État ».

Cette déclaration du chef du FSN, front regroupant les partis de l’opposition, intervient après l’arrestation, cet après-midi même de l’avocat Ayachi Hammami, condamné quant à lui à 5 ans ferme dans la même affaire dans laquelle on compte 41 accusés.

Y. N.