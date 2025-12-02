Affaire Instalingo en appel | Les détenus restent en prison

La 12e chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a rejeté, ce mardi 2 décembre 2025, les demandes de libération des détenus dans l’affaire Instalingo.

L’audience a par ailleurs été reportée au 26 décembre courant, et ce, en réponse à une demande de la défense indique une source judiciaire citée par l’agence Tap, en précisant que les avocats ont demandé à faire comparaître le prévenu Achraf Khadhraoui depuis sa prison, de convoquer ceux en liberté provisoire et de désigner un avocat pour le prévenu Yahia Khili.

La défense a également demandé d’assigner un expert en audition pour la journaliste Chadha Hadj Mbarek qui est également en détention.

La même source a par ailleurs ajouté que toutes les demandes de mise en liberté ont été rejetées lors de cette première audience en appel, tout en rappelant que le tribunal de première instance de Tunis avait prononcé, le 5 février, des peines allant de 5 à 54 ans de prison, à l’encontre des 41 prévenus.

Y. N.