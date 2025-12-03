Mahdia | Une femme dans un état grave après avoir mis le feu à son corps

Une femme a tenté de s’immoler par le feu, ce mercredi 3 décembre 2025 à la délégation de Souassi, après le rejet de son dossier relatif à une demande d’aide financière pour financer une intervention chirurgicale pour son mari.

Selon la radio locale, la dame qui a mis le feu à son corps est dans un état grave et souffre de nombreuses brûlures de 2e et 3e degré, sachant qu’elle a été admise à l’hôpital régional.

On notera que le couple fait face à une une situation sociale précaire et que l’époux doit subir une opération du bassin. C’est ainsi qu’un dossier de demande d’aide financière a été déposée au niveau de la délégation.

Une enquête a par ailleurs été ouverte ce jour par le Parquet.

