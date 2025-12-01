Tunis | Enquête suite à l’explosion de gaz à El Mourouj 2

Une enquête a été ouverte sur ordre du Parquet du tribunal de première instance de Tunis suite à l’explosion d’une canalisation de gaz, samedi dernier, à El Mourouj 2.

Une femme et sa fille ont été blessées dans cette explosion et ont été admises au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous (sud de Tunis) , où leur état est dit stable

Des dégâts matériels dans trois maisons ont par ailleurs été enregistrés, selon les informations relayées par une source sécuritaire, citée par Mosaïque FM, suite aux premières constations révélées par l’enquête qui se poursuit.

Y. N.