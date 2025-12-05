Tunisie | Abir Moussi trimballée d’un tribunal à un autre

Abir Moussi, la présidente du Parti destourien libre (PDL), doit comparaître ce vendredi 5 décembre 2025 devant deux tribunaux dans deux procès différents. Ses avocats ne savent où plus mettre de la tête. Alors que ses partisans sont rassemblés devant les deux tribunaux, à Bab Benat, à Tunis pour crier leur slogan habituel : «Pour toi, Abir, nous sacrifions notre âme et notre sang».

Abir Moussi doit comparaître le même jour devant les juges de la Cour d’appel de Tunis dans l’affaire déclenchée par la plainte déposée contre elle par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et du tribunal de première instance de Tunis pour répondre de l’affaire dite du bureau d’ordre de la présidence de la république.

«Je garderai le silence et je ne répondrais à aucune question. Ma présence ici est seulement par respect pour la devise de la république» [c’est-à-dire «Liberté, Egalité, Justice », Ndlr], a lancé Moussi aux juges, selon un poste de l’un des avocats présents, Mohamed Ali Bouchiba.

L’examen de l’affaire de l’Isie a finalement été reportée au 30 décembre pour permettre à Mme Moussi de se présenter devant la Cour d’appel, a aussi indiqué l’avocat.

Rappelons que Abir Moussi est incarcérée depuis le 3 octobre 2023 et poursuivie dans plusieurs affaires. Pour certaines accusations, elle risque jusqu’à la peine capitale. Et bien qu’elle est déférée pour des affaires à part, elle fait partie des dizaines d’activistes politiques qui sont emprisonnés et poursuivis pour l’accusation de complot contre la sûreté de l’Etat.

I. B.