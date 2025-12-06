Fifa World Cup 2026 | Composition des groupes

Nous reproduisons ci-dessous la composition des groupes de la Coupe du monde de football 2026, à l’issue du tirage au sort effectué vendredi 5 décembre 2025 au Kennedy Center de Washington. La phase finale aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la participation pour la première fois de 48 équipes, réparties en 12 groupes.

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Barrage européen 4

Groupe B : Canada, barrage européen 1, Suisse, Qatar.

Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Ecosse.

Groupe D : Etats-Unis, Paraguay, Australie, Barrage européen 3.

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Equateur.

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Barrage européen 2, Tunisie.

Groupe G : Belgique, Egypte, Iran, Nouvelle-Zélande.

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay.

Groupe I : France, Sénégal, Barrage intercontinental 2, Norvège.

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie.

Groupe K : Portugal, Barrage intercontinental 1, Ouzbékistan, Colombie.

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panama.

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les 1/16es de finale.