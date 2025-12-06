Le milieu international tunisien Ismaël Gharbi manquera le match des Aigles de Carthage contre le Qatar, comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe arabe de la Fifa, Qatar 2025, dimanche 7 décembre 2025, à 18 heures.

Le joueur a décidé, ce samedi, de quitter le stage de préparation de l’équipe nationale pour l’Allemagne après que son club, Augsbourg, ait officiellement demandé son rappel suite à la nomination d’un nouvel entraîneur.

Il convient de noter que Gharbi a rejoint tardivement la délégation tunisienne au Qatar et a disputé les deux matchs de poule de la Tunisie contre la Syrie (0-1) et la Palestine (2-2), sans toutefois marquer.

L’équipe nationale tunisienne se trouve dans une situation délicate après avoir perdu l’un de ses joueurs clés avant le match crucial contre le Qatar, qui déterminera son avenir en Coupe arabe. Son destine n’est plus entre ses mains : elle doit battre le Qatar par le plus large score possible et attendre une victoire de l’une es deux équipes engagées dans l’autre match : Palestine et Syrie, qui sachant qu’un match nul suffirait à leur qualification.