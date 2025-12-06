Découverte du corps d’une femme dans le canal de Bizerte

Le corps d’une jeune femme a été retrouvé ce matin, samedi 6 décembre 2025, dans le canal de Bizerte, selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, ajoutant que le corps est celui d’une jeune femme de 23 ans portée disparue depuis la veille.

Les services de sécurité ont été prévenus et le corps a été récupéré en présence d’un représentant du parquet, qui a autorisé son transfert à l’hôpital universitaire Habib Bougatfa pour une autopsie médico-légale afin de déterminer les causes exactes du décès. Le procureur de la république a également autorisé l’ouverture d’une enquête.