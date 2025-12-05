Tunisie | Saisie de près de 11 tonnes de produits alimentaires

L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncé que des opérations de contrôle menées sur l’ensemble du pays a permis la saisie de près de 11 tonnes de produits impropres à la consommation.

Ces opérations ont été menée en vue de prévenir les risques sanitaires liés à la forte consommation de divers produits en cette période de fêtes de fin d’année, indique l’INSSPA, en précisant que les opérations de contrôles menées à Nabeul, Sfax, Ben Arous, Tunis et Béja ont abouti à la saisie de produits périmés, dangereux pour la santé des consommateurs.

La justice a été saisie et l’INSSPA a réaffirmé sa volonté à faire face à ses abus et à protéger les consommateurs, tout en annonçant que ses équipes poursuivront les opérations de contrôle tout au long de la période des fêtes.

Y. N.