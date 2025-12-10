Tunisie | Nouvelle alerte au brouillard

L’Institut national de la météorologie (INM) a lancé une nouvelle alerte sur l’apparition de brouillard, cette nuit et demain matin dans différentes régions du pays.

Cette alerte concerne particulièrement le nord, le centre et le sud-est, précise l’INM en ajoutant que le brouillard sera dense près des côtes et à proximité des barrages et des oueds, entraînant une baisse notable de la visibilité horizontale à moins de 200 mètres.

La visibilisé reprendra avec la dissipation progressive du brouillard attendue demain à partir de 10h.

