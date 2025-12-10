Journée d’échanges croisés | Le rendez-vous de la photographie participative

L’association photographique Didon et Enée invite à sa Journée d’échanges croisés, un moment créatif et convivial dédié à la rencontre, au partage et à la découverte de notre univers visuel.

Placée sous les valeurs qui nous animent ,le partage, l’accompagnement, l’apprendre ensemble, et la création d’une nouvelle vision collective .

Cette journée sera l’occasion de découvrir nos activités autour de la photographie, de rencontrer nos membres , et d’explorer nos projets artistiques.

Notre association croit en la coopération, en la créativité collective, en la bienveillance, et en la force du “faire ensemble”. Nous ouvrons nos portes à tous : photographes amateurs ou confirmés, passionnés d’image, partenaires, familles et curieux.

Au programme ce samedi 13 décembre 2025 à Beit el Bennani à Tunis :

Présentation de l’association et de nos ateliers photo

Rencontres et échanges autour des pratiques photographiques

Découverte de projets en cours et futurs

Moments participatifs autour de la création visuelle

Temps conviviaux pour apprendre, partager et s’inspirer

« Rejoignez-nous pour une journée où l’image devient un langage commun, un espace d’expression et de rencontre. Nous vous attendons nombreux pour imaginer et construire ensemble une nouvelle vision photographique », commentent les organisateurs.