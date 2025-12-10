Youssef Mimouni et ses co-accusés devant la chambre d’accusation

Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a informé l’homme d’affaires Youssef Mimouni, un ancien directeur général d’une banque publique, ainsi que des avocats et des experts judiciaires, de la clôture de l’instruction et du renvoi du dossier devant la chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis, qui statuera sur les poursuites.

Rappelons que des mandats de dépôt ont été émis contre plusieurs accusés, dont Ghazi Mimouni, le fils du principal accusé, tandis que d’autres font l’objet d’une interdiction de voyager.

Les poursuites concernent des faits présumés de faux et usage de faux, blanchiment d’argent, corruption et abus de fonction, liés à des transactions entre une banque publique, la Banque de l’Habitat (BH) en l’occurrence, et des sociétés appartenant à l’homme d’affaires.

Ancien peintre en bâtiment qui s’est enrichi grâce à sa proximité avec l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, qui lui a mis le pied à l’étrier, Mimouni a fait fortune avant mais aussi après la chute de ce dernier grâce à ses «entrées dans le système» et quelques pots de vin opportunément distribués.

Ses activités Mimouni vont de la peinture à la construction métallique, en passant par le liège et la biomasse. Mais aussi la restauration (à travers le restaurant Le Grand Bleu à Gammarth) et l’hôtellerie (chaîne Dar Ismaïl).

Ce self made man, qui a longtemps rogné sur les biens de l’Etat, et notamment le domaine public maritime, a entraîné dans sa chute beaucoup de monde dans l’administration publique et les finances.

