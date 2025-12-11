Le Musée du patrimoine traditionnel de Kesra retrouve son éclat (Photos)

Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine et la valorisation de l’héritage culturel matériel et immatériel, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC) a achevé le projet de rénovation du Musée du patrimoine traditionnel de Kesra.

L’AMVPPC indique que ce projet a été mené sous l’égide du Ministère des Affaires culturelles, en précisant que les travaux ont été fondés sur une approche scientifique et méthodologique rigoureuse, respectant les spécificités du bâtiment et les caractéristiques des collections.

La même source ajoute que les travaux de maintenance s’inscrivent dans la vision stratégique adoptée par l’AMVPPC pour renforcer le rôle des musées régionaux et locaux.

L’ambition est de faire de ces institutions des plateformes efficaces pour la préservation du patrimoine et des points de rayonnement culturel, a notamment commenté l’AMVPPC.

Y. N.