Tunisie | Mettre fin à la violence à l’égard des femmes

Une cérémonie de clôture des 16 jours d’activisme contre la violence facilitée par la technologie faite aux femmes et aux filles, a été organisée le 10 décembre, une date qui coïncide également avec la Journée internationale des droits de l’homme.

Cette journée a réuni les agences des Nations Unies Tunisie, plusieurs ambassadeur·rice·s, la Directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes, nos partenaires institutionnels et d’appui, ainsi que de nombreux jeunes engagé.e.s.

Cette cérémonie a été l’occasion de revenir sur les grandes réalisations menées tout au long de la campagne, de saluer les partenariats solides, les collaborations fructueuses et le travail conjoint qui ont permis de renforcer l’impact de ces 16 jours.

Nous avons également mis en avant les meilleures pratiques et lancé un appel à l’action pour poursuivre nos efforts communs :

Mettre fin à la violence, en particulier la violence facilitée par la technologie, à l’égard des femmes et des filles, thème central de la campagne de cette année.

