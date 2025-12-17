Gabès | Les habitants exigent le démantèlement définitif des unités polluantes du GCT

Face à la poursuite de la crise environnementale à Gabès, les habitants de cette région du sud tunisien ont à nouveau manifesté, ce mercredi 17 décembre 2025.

Les manifestants, par dizaines, se sont rassemblés à la place de Aïn-Slem pour appeler au démantèlement des unités polluantes du Groupe chimique tunisien (GCT), qui ont impacté la santé des jeunes et des moins jeunes de Gabès, tout en pointant du doigt des années d’absence de volonté réelle à trouver des solutions radicales.

Ils se sont e,suite dirigé vers le siège du gouvernorat, tout en déplorant une dégradation continue de la situation environnementale dans la région, et en appelant les autorités à assumer leurs responsabilités et à protéger les habitants et la région de danger

Le mouvement citoyen « Stop pollution » a par ailleurs rappelé que depuis septembre, plus de 200 cas d’intoxication ont été enregistrés, en affirmant que : « Depuis 1972, le Groupe Chimique Tunisien (GCT) transforme Gabès en « Tchernobyl tunisien ». Plus de 200 millions de tonnes de phosphogypse toxique ont été déversées dans le golfe de Gabès ».

Et de conclure : «Les habitants refusent les solutions temporaires et exigent le démantèlement définitif des unités polluantes du GCT ».

Y. N.