 « Rêve(s) » | Modalités de remboursement après l’annulation des représentations

Le Rio a publié un communiqué suite à l’annulation des représentations spectacle « Rêve(s) », hier vendredi et celles prévues le samedi 27 et le dimanche 28 décembre 2025.

« Suite à la décision médicale imposant un repos strict à l’un de nos comédiens, nous sommes malheureusement contraints d’annuler les représentations du spectacle Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi… Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre volonté et vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre fidélité », indique le Rio dans son communiqué

.

D’autres représentations seront programmées indique la même source en annonçant les modalités de remboursement :