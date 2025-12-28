Le poème du dimanche | ‘‘Solo’’ de Xavier Grall

Né en 1930 à Landivisiau, Xavier Grall est poète, essayiste, journaliste littéraire français.

Militant de la cause bretonne, son œuvre, importante, et à la voix singulière, s’illustre par un essai polémique, Le Cheval couché, (1977), écrit contre l’ouvrage de Pierre-Jackez Hélias, Le Cheval d’orgueil. Deux conceptions de la Bretagne qui divergent, entre regard ethnographique et actualité politique.

Ecrit peu avant sa mort, en 1981, à Quimperlé, son poème ‘‘Solo’’, est un texte-recueil, hommage à la terre natale, un hymne à la vie, une prière révoltée et tendre.

Tahar Bekri

Que je me couche transi

En funèbres fougères

Faites que je sache aimer encore

L’herbe des prairies

La clameur du bief

Et la voix de l’écluse

Emplissez d’azur

Mes paupières repliées

Et que sonnent les musiques

N’abîmez par chrétienne créance

D’ignoble effroi et longue dolence

Vous le savez

De mes péchés et mauvaisetés

Cent fois j’ai fait repentance

Accordez-moi l’infinie souvenance

De la splendeur de la terre

Et puis emportez-moi à l’exacte place

Qu’en votre pitié vous réservez

Aux hommes de ma chanteuse race

Seigneur Dieu

A mes frères et amis

Aux femmes que j’ai aimées

A tous ceux que mon cœur a croisés

Avant que d’entrer dans les Ténèbres

Transmettez je vous prie

Mon espérance testamentaire

Nul chant nul solo

Nulle symphonie nul concerto

Qui porte nostalgie d’amour

Et soif et faim de tendresse

Ne sera perdu dans la détresse de la mer

(Extrait)

‘‘Solo et autres poèmes’’, Ed. Calligrammes, 1981.