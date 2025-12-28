Mhamed Krichen s’interroge sur la teneur de l’accord militaire tuniso-algérien

Nous publions ci-dessous le commentaire que le journaliste d’Al Jazeera, Mhamed Krichen, a posté sur sa page Facebook, hier soir, samedi 27 décembre 2025, à propos de l’accord militaire entre la Tunisie et l’Algérie, signé le 7 octobre dernier à Alger, et dont le texte n’a pas été rendu public par aucune des deux parties, alors que certaines de ses clauses supposées fuitées à travers les médias et les réseaux sociaux suscitent de grandes inquiétudes, notamment en Tunisie.

«Il existe actuellement une vive controverse autour d’un accord militaire et de sécurité signé entre la Tunisie et l’Algérie en octobre dernier (similaire à l’accord Tunisie-Union européenne de 2023).

«Tant que le texte de cet accord restera confidentiel, et que l’on ignore s’il contient des clauses secrètes, et tant que le gouvernement tunisien maintiendra son silence ou son déni implicite, il ne fera qu’alimenter de très sérieux doutes quant à la souveraineté de la Tunisie et à l’indépendance de ses décisions politiques et sécuritaires [auxquelles cet accord porterait atteinte, selon certaines sources médiatiques, ce qui requerrait des clarifications officielles, Ndlr].

«Les Tunisiens ont le droit de tout savoir, en toute transparence.»

I. B.