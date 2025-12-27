Rassemblement devant la Cour d’appel pour soutenir Néjib Chebbi

Le Front du Salut national (FSN) a appelé à un rassemblement ce lundi 29 décembre 2025 devant la Cour d’appel en solidarité avec Ahmed Néjib Chebbi.

Ce rassemblement intervient alors qu’ Ahmed Néjib Chebbi conteste une condamnation par contumace à 12 ans de prison, indique le FSN en appelant les « militants pour la liberté, la dignité, la démocratie et la justice » à se mobiliser lundi à partir de 9h à Bab Bnet.

Ce rassemblement coïncide avec l’audience consacrée à l’opposition formée par l’avocat fondateur du FSN Ahmed Néjib Chebbi contre le jugement prononcé à son encontre par contumace.

Y. N.