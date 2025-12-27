Redeyef | Enquête sur le décès de l’infirmière Azhar

Une enquête a été ouverte afin de révéler les circonstances et les responsabilités dans le décès d’Azhar Ben Hmida, l’infirmière qui a succombé à de graves brûlures suite à un accident survenu pendant l’exercice de ses fonctions à l’hôpital local.

La famille d’Azhar a été informée, ce samedi 27 décembre 2025, de l’ouverture d’une enquête administrative et judiciaire et ce via un appel téléphonique qu’elle a reçu par le ministre de la Santé qui a tenu à lui présenter ses condoléances.

Cette enquête vise à faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident et de déterminer les responsabilités de chacun dans ce drame.

On notera que des professionnels de la santé, des activistes et des habitants de Redeyef ont organisé une marche ce samedi 27 décembre* pour exiger la vérité.

Y. N.