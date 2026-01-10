Vient de paraître | ‘‘Bonne année’’ par Adam Fathi

Adam Fathi, qui, jusque-là, écrivait en arabe, franchit le pas vers cette langue à partir de laquelle il a traduit de nombreux textes, pour donner un recueil court et grave. Composé de cinq parties, il mêle, prose poétique, aphorismes, évocations, méditation, narration, écriture autobiographique, réflexions.

La poésie, libérée de la forme, s’écrit pour dire un bilan de vie, sans complaisance. Adam Fathi rejette l’état des choses, met en cause la platitude des jours et des années, les échecs, sources de tant de douleurs et de souffrances, jusqu’à aboyer comme un lévrier en laisse sous un caroubier, quand la vie est de courir libre.

Il y a comme une descente aux enfers, sans purgatoire. Pour cela, mythologie grecque, références coraniques, poésies françaises, sont invoquées pour dire le besoin d’aller au plus profond de l’être, réclamer la beauté du monde, quitter la trahison, amis, Histoire ?, déjouer les lieux communs, chercher un chemin entre soi et l’Autre, ce frère semblable. Seul le poétique peut encore sauver, permet d’espérer, et contre l’enfer, «le paradis c’est la femme /elle te dit je t’aime et te voilà jeune pour l’éternité».

Trente poèmes qui se lisent comme une suite de lampadaires éclairants quand l’obscurité s’installe.

Tahar Bekri

‘‘Bonne année’’, Adam Fathi, Ed. Asmodée Edern, Bruxelles, 2026, 52 p. 18 euros.