‘‘Where the wind comes from’’ sort en salles en Tunisie

Après sa présentation en avant-première mondiale au Festival de Sundance et une tournée dans des festivals à travers le monde où il a remporté plusieurs prix, ‘‘Where the wind comes from’’, premier long-métrage de fiction de Amel Guellaty, avec Eya Bellagha et Slim Baccar dans les principaux rôles, sort en salles en Tunisie à partir du 14 janvier 2026. Vidéo.

Meilleurs amis depuis l’enfance, Alyssa, l’intrépide, et Mehdi, l’artiste sensible, se sentent à l’étroit dans leur modeste quartier de Tunis. Lorsqu’Alyssa découvre un concours d’artistes à Djerba, qui pourrait être leur porte de sortie, elle entraîne Mehdi dans un voyage fantastique à travers la Tunisie, qui mettra leur amitié à l’épreuve.

Après avoir signé deux courts métrages primés, ‘‘Black Mamba’’ et ‘‘Chitana’’, Amel Guellaty réalise son premier long métrage ‘‘Where the wind comes from’’ en 2025. Le film est présenté en première mondiale à Sundance et en première européenne à Rotterdam. Il remporte le prix du public et celui du scénario aux dernières Journées cinématographiques de Carthage.

La cinéaste est également photographe et publie dans différents magazines tels que « ‘‘Elle’’ en France.

