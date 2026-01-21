​Intempéries | Bilan des interventions de la protection civile

​Suite aux fortes précipitations enregistrées entre le 20 et le 21 janvier 2026, les unités de secours ont été fortement sollicitées sur l’ensemble du territoire .

La Direction générale de la protection civile a affirmé que suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays, les services de secours ont travaillé sans relâche

La même source a rendu public le bilan détaillé des opérations menées pour porter assistance aux citoyens et sécuriser les zones sinistrées :

​Priorité au pompage : L’activité principale a concerné l’évacuation des eaux stagnantes avec 360 interventions.

: L’activité principale a concerné l’évacuation des eaux stagnantes avec 360 interventions. ​ Sécurité des personnes : Un effort important a été déployé pour la mise en sécurité avec plus de 260 évacuations et 81 assistances directes aux citoyens bloqués.

: Un effort important a été déployé pour la mise en sécurité avec plus de 260 évacuations et 81 assistances directes aux citoyens bloqués. ​Mobilité : Les équipes ont procédé à 162 opérations de dégagement pour rétablir la circulation ou libérer des passages obstrués.

On notera que la Tunisie a fait face à des pluies intenses qui ont provoqué des inondations, la fermeture des routes, la suspension des cours et l’arrêt du transport en commun.

Les intempéries ont malheureusement coûté la vie à 4 personnes à Moknine (Monastir) et à une 5e à Menzel Temime (Nabeul).

Y. N.