Alerte météo | Pluies orageuses et baisse des températures ce week-end

Après deux jours d’accalmie relative, des perturbations sont à nouveau attendues à partir de ce samedi 24 janvier 2026 et seront marquées par des pluies intenses et une baisse des températures.

Selon une alerte de l’Institut national de la météorologie (INM), dès samedi les conditions météorologiques deviendront favorables à des précipitations avec des premières averses qui concerneront les régions de l’Ouest avant de se propager progressivement vers les régions de l’Est durant la soirée et la nuit.

L’INM précise que ces pluies seront parfois orageuses et localement abondantes, notamment au nord et au centre du pays avec des cumuls quotidiens compris entre 20 et 40 millimètres. De plus, des chutes locales de grêle sont à prévoir, accompagnées de vents forts, particulièrement près des côtes.

La journée du dimanche 25 janvier sera marquée par une baisse significative du mercure sur l’ensemble du territoire, avec des maximales variant entre 10 et 14°C, sans dépasser les 7°C sur les hauteurs de l’Ouest.

Le froid sera vif durant la nuit, avec des températures comprises entre 1 et 5°C dans les régions de l’Ouest, et entre 6 et 10°C ailleurs.

Y. N.