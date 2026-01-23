Corruption et abus de pouvoir | Un fonctionnaire arrêté à Gafsa

Le Parquet près le tribunal de première instance de Gafsa a ordonné, ce vendredi 23 janvier 2026, la mise en détention d’un fonctionnaire travaillant dans une délégation de la région, pour une affaire de corruption.

Le fonctionnaire est accusé d’avoir utilisé son statut au sein de la délégation pour extorquer de l’argent à un citoyen, en prétendant pouvoir intervenir en sa faveur pour l’obtention d’une licence commerciale, indique Diwan FM en citant une source proche du dossier.

L’enquête a été menée par la brigade de la police judiciaire de Gafsa sous la supervision du ministère public et a permis l’arrestation du suspect, qui a été placé en détention, alors que les investigations se poursuivent.

Notons que cette affaire intervient quelques jours après l’arrestation d’un « Omda » (Sous délégué) dans la même région, qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt dans une affaire similaire.

