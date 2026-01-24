Diplomatie | Tunisie : Deux nouvelles agences consulaires ouvertes en France

Afin de faciliter les démarches administratives et de renforcer la proximité avec ses ressortissants, la Tunisie annonce l’ouverture officielle de deux nouvelles agences consulaires à Ajaccio et Bordeaux.

Les Tunisiens de Corse et de la région bordelaise n’auront plus besoin d’effectuer de longs déplacements vers les consulats généraux habituels, annonce le ministère des Affaires étrangères en affirmant que ces deux nouvelles antennes visent à offrir un service de proximité plus efficace.

L’ouverture des agences consulaires est annoncée pour le jeudi 29 janvier 2026, comme suit :

Agence Consulaire d’Ajaccio (Corse)

Pour la première fois, une représentation officielle s’installe sur l’Île de Beauté, répondant à une demande des résidents tunisiens locaux.

Adresse : 1 bis Emmanuel Arène, 20000 Ajaccio

Téléphone : 04 95 10 93 62 / 04 95 10 93 68

E-mail : act@tunisieajaccio.fr

Agence Consulaire de Bordeaux

Le Sud-Ouest voit également son maillage consulaire se renforcer pour soulager le flux géré jusqu’ici par les circonscriptions voisines.

Adresse : 45 cours Maréchal Foch, 33000 Bordeaux

Téléphone : 05 33 89 11 13

E-mail : bordeaux@ct-toulouse.fr