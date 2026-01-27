Prévisions météo pour cette nuit en Tunisie

​La situation météorologique en Tunisie connaîtra, cette nuit, des pluies localisées, des rafales de vent et une baisse des températures, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

​Dans son bulletin météo, l’INM indique que le ciel sera marqué par des nuages passagers sur la majeure partie du pays sauf au Nord, où des pluies éparses sont prévues, prenant un caractère orageux localisé sur l’extrême Nord-Ouest du territoire.

La vigilance est de mise pour les activités maritimes et les usagers de la route dans certaines zones, ajoute encore la même source qui annonce des vents forts près des côtes, sur les hauteurs, ainsi que dans le Sud où des phénomènes de sable et de poussière sont à prévoir.

Les températures afficheront entre 8°C et 11°C dans les régions Ouest et entre 12°C et 16°C dans le ​reste du pays.

Y. N.