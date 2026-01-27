Tunisie | Évasion de poissons des installations aquacoles

Les fortes vagues et l’instabilité atmosphérique liées au cyclone méditerranéen «Harry» auraient endommagé plusieurs cages d’élevage au large de la presqu’île du Cap Bon, en Tunisie. Ce phénomène a provoqué la fuite des poissons d’élevage vers la mer et entraîné une augmentation des prises le long de la côte nord-est tunisienne.

Les pêcheurs de Nabeul, Hammamet (Cap Bon) et Ghar El Melh (entre Tunis et Bizerte) ont récemment enregistré des prises exceptionnellement importantes d’espèces aquacoles courantes, notamment le bar, la dorade et le maigre, tandis que les prix de détail ont chuté brutalement, estimés à environ 10 dinars le kilo.

Les mêmes sources attribuent ce phénomène aux dégâts subis par les cages flottantes, les systèmes d’ancrage et les filets des fermes piscicoles de la région, endommagés par les fortes vagues et les vents violents des récentes tempêtes.

De nombreux messages circulent sur les réseaux sociaux faisant état de ventes et de témoignages sur des poissons «s’échappant des cages» après la tempête, notamment le long du littoral entre Cap Bon et la zone de Ghar El Melh.

Le cyclone méditerranéen «Harry» a frappé la Tunisie la semaine dernière, provoquant de fortes pluies, des rafales de vent et des problèmes hydrogéologiques dans plusieurs régions du nord et du centre, incitant les autorités à renouveler leurs appels à la prudence. À l’heure actuelle, aucune estimation officielle n’est disponible concernant l’étendue des dégâts causés aux installations aquacoles ni la quantité de poissons qui se sont échappés en mer.

I. B.