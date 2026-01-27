Tunis | Un an de prison pour l’homme d’affaires Chafik Jarraya

L’homme d’affaires Chafik Jarraya a de nouveau comparu devant Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, relevant du Tribunal de première instance de Tunis.

Poursuivi dans une affaire de falsification, Chafik Jarraya a écopé, ce mardi 27 janvier 2026, d’une peine d’un an de prison ferme qui s’ajoute à d’autres condamantions dans des affaires de corruption.

Pour rappel, l’homme d’affaires est poursuivi dans 19 autres affaires qui lui ont valu une première condamnation à 101 ans prison qui, en appel a été réduite à quatre ans, en mai dernier.

Chafik Jarraya avait été arrêté en mai 2017, accusé de complot contre l’État, haute trahison et intelligence avec une armée étrangère avant d’obtenir un non-lieu dans cette affaire dans laquelle les hauts cadres sécuritaires Imed Achour et Saber Laajili avaient également été poursuivis.

Ces derniers ont alors été libérés, mais Chafik Jarraya est resté depuis en détention pour d’autres affaires de corruption, de falsifications de contrats de vente de biens confisqués.

