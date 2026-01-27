Pêcheurs disparus à Teboulba | Un deuxième corps repêché

Les secouristes ont repêché le corps sans vie d’un deuxième pêcheur, parmi les 5 disparus depuis le naufrage de leur bateau la semaine dernière au large de Teboulba.

C’est ce qu’affirme Radio Teboulba, ce mardi 27 janvier 2026, sachant qu’à ce jour, on compte un seul rescapé dans ce drame, qui a pu rejoindre la terre ferme à la nage atteignant l’île de Kuriat.

Jeudi dernier, un premier corps sans vie avait été repêché et alors que les recherches se poursuivent, un autre a été découvert ce jour. On compte désormais deux décès et deux personnes toujours portées disparues.

Y. N.