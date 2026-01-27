Saïd Mekbel | Un journalisme debout face à la peur

Plonger dans ‘‘Saïd Mekbel – Chroniques d’une vie (1963-1994)’’ (Éditions Chiheb, Alger, 2025), c’est entrer dans un monde où écrire relevait autant de courage que d’engagement. Ce livre, établi par son fils Nazim Mekbel, rassemble près de deux cents billets choisis parmi les quelque 1 500 textes écrits par Saïd Mekbel, sous les pseudonymes El Ghoul puis Mesmar Dj’ha, accompagnés de dessins, photographies et notes manuscrites, offrant une mémoire visuelle et intime de l’homme.

Djamal Guettala

Pour ma part, j’ai reçu le livre deux jours avant ma rencontre avec Nazim Mekbel à la librairie L’île aux Mots à Marseille. Recevoir un livre édité en Algérie procure toujours une joie particulière, mais celui-ci avait une dimension intime et inédite : il m’a permis de découvrir ce que je ne connaissais pas de l’homme, ses billets écrits avant ma naissance, pendant mon enfance et ma jeunesse. Relire tout cela aujourd’hui, en tant qu’adulte contribuant moi-même comme chroniqueur au Matin d’Algérie, c’est percevoir le journalisme dans un temps où la peur et la violence façonnaient chaque mot.

La plume qui traverse le temps

Saïd Mekbel débute sa carrière à Alger Républicain, critique de cinéma, puis chroniqueur satirique. Avec la création du quotidien Le Matin, il adopte le pseudonyme Mesmar Dj’ha – le « clou qui dérange partout où il est planté ».

Son style, à la fois ironique et incisif, est illustré par la chronique suivante :

Billet choisi – “Et mon stylo ?”

« Hier, dans un autobus bondé, je me trouvais debout près d’un jeune homme d’une trentaine d’années, visiblement soucieux d’impressionner une jeune fille. À un moment, il prétend être Mesmar Dj’ha, alias Saïd Mekbel, et assure user d’un pseudonyme pour publier ses billets. Pour appuyer ses dires, il énumère plusieurs titres, récite même un de mes textes. La jeune fille, surprise et admirative, lui dit qu’elle lit Mesmar Dj’ha tous les jours. Comblé, l’homme griffonne un autographe au dos d’une carte :

— « À Saïd Mekbel, fraternellement, Mesmar Dj’ha », me dit-il en me tendant la carte.

Je décline mon identité. L’histoire pourrait s’arrêter là, mais à l’arrêt suivant, le prétendu admirateur accompagne la jeune fille… et emporte le stylo que j’avais posé dans ma pochette.

Le stylo, simple objet, devient symbole : celui d’une plume admirée, imitée, mais que l’on ne peut usurper. Et moi, auteur véritable, je reste spectateur de ma propre légende. »

Les carnets et les dessins

Au-delà de l’humour et de l’observation sociale, Mekbel tenait un carnet manuscrit glaçant en 1994, où il consigne les assassinats, de journalistes, d’ingénieurs, de civils :

« 27 oct 1994 : Benchour Med Salah, journaliste à l’APS, assassiné à Baraki…

18 octobre 1994 : Deux ingénieurs, un Italien et un Français assassinés dans la région de Khenchela… »

Ces listes, mécaniques et précises, racontent la terreur et le poids du quotidien. Le 3 décembre 1994, le GIA revendique son assassinat via un tract faxé à la rédaction du Matin, signé Mohammed Saïd : « Mekbel, mécréant notoire… renégat… propagandiste du pouvoir…

La plume de Saïd Mekbel illustre parfaitement la mort. Il est responsable de la mort de dizaines de milliers d’innocents. »

Dans ces carnets, les dessins prolongent la plume :

«Avril 1991 – schéma d’atome pour illustrer la logique électorale : siège de député au noyau, candidats gravitant autour.

Novembre 1990 – un couple face à la pénurie, mimant l’absurde quotidien.

Juin 1990 – critique de l’absurdité politique : « ‘voter contre sans être pour » ou »voter pour sans être avec » ».

Chaque croquis est une chronique graphique, un regard acéré sur la société.

L’ultime témoignage

Ironie tragique : le dernier billet, publié le jour de son assassinat, est un témoignage poignant et universel : « Ce voleur qui, dans la nuit, rase les murs pour rentrer chez lui, c’est lui.

Ce père qui recommande à ses enfants de ne pas dire dehors le méchant métier qu’il fait, c’est lui.

Ce mauvais citoyen qui traîne au palais de justice, attendant de passer devant les juges, c’est lui…

Cet individu pris dans une rafle de quartier et qu’un coup de crosse propulse au fond du camion, c’est lui.

C’est lui qui, le matin, quitte sa maison sans être sûr d’arriver à son travail. Et lui qui quitte, le soir, son travail sans être certain d’arriver à sa maison.

Ce vagabond qui ne sait plus chez qui passer la nuit, c’est lui.

C’est lui qu’on menace dans les secrets d’un cabinet officiel, le témoin qui doit ravaler ce qu’il sait, ce citoyen nu et désemparé…

Cet homme qui fait le vœu de ne pas mourir égorgé, c’est lui.

Ce cadavre sur lequel on recoud une tête décapitée, c’est lui.

C’est lui qui ne sait rien faire de ses mains, rien d’autre que ses petits écrits, lui qui espère contre tout, parce que, n’est-ce pas, les roses poussent bien sur les tas de fumier.

Lui qui est tous ceux-là et qui est seulement journaliste. » (Saïd Mekbel, 3 décembre 1994).

Ce texte est un testament, une démonstration de courage et de lucidité, et l’ultime hommage aux victimes dont il parlait chaque jour.

Entre mémoire et présent

Le livre est également un album visuel : Mekbel enfant à l’école Maudet, Béjaïa ; à Alger Républicain avec Henri Alleg et l’équipe de journalistes ; réunions du Matin, soirées, cartes de presse depuis 1963 ; dernière photographie connue, quelques jours avant son assassinat, au restaurant El Bahdja, Alger.

Dans son épilogue, Nazim Mekbel explique sa démarche : « Le tri par thèmes, la contextualisation de chaque chronique… Un tel ouvrage n’est jamais terminé, ainsi va l’écriture de l’histoire. » Il ajoute : « Ses manuscrits du dernier trimestre 1994 apportent un éclairage précieux… Ils lèvent le voile sur son combat et sa survie en tant que citoyen et journaliste libre. »

Recevoir ce livre à Marseille, juste avant notre rencontre à la librairie L’île aux Mots, m’a rappelé que certaines plumes, une fois brisées, ne se remplacent pas. Mais elles demeurent, vivantes dans les mots, dans les billets, dans les dessins et dans le regard des lecteurs.

Relire Mekbel aujourd’hui, c’est entendre sa voix ironique et lucide, traverser l’histoire de l’Algérie contemporaine, sentir l’engagement et le courage qui continuent de nourrir le journalisme.

‘‘Saïd Mekbel – Chroniques d’une vie (1963-1994)’’ est un document vivant, un acte de mémoire et une leçon de résistance, indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à la presse, à l’histoire et à la vérité.