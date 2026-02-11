Tunisie | Abir Moussi à nouveau devant les juges

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, comparaît aujourd’hui, mercredi 11 février 2026, devant la 14e Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis, dans une nouvelle composition, pour examiner la plainte déposée contre elle par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). (Ph. Des partisans de Moussi manifestent devant la prison de Bulla regia où elle est incarcérée).

L’avocate, incarcérée depuis le 3 octobre 2023 et poursuivie dans plusieurs affaires, ce qui lui vaut d’incessants aller-retour entre sa cellule et le tribunal, a été déférée dans cette affaire en vertu l’article 24 du décret 54 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information, et ce suite à des déclarations critiquant le processus des élections de 2022, a indiqué son avocat, Nafaâ Laâribi.

Rappelons qu’un jugement en première instance avait été rendu contre Abir Moussi dans cette affaire, le 5 août 2024, la condamnant à 2 ans d’emprisonnement, peine réduite en appel à 13 mois.

Cependant, le 24 novembre 2025, la Cour de cassation a cassé ce jugement et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit réexaminée par une autre formation de juges.

Les partisans de Mme Moussi ne cessent de dénoncer ce qu’ils considèrent comme un harcèlement judiciaire en raison de ses activités politiques et de ses positions critiques à l’égard du régime.

Ces derniers ne cessent aussi de manifester devant le Palais de Justice à chaque fois que la leader du PDL y comparaît ou devant la prison de Bulla Regia, à Jendouba, où elle est est incarcérée, pour exiger sa libération et la cessation des poursuites judiciaires à son encontre.

I. B.