Le Rio | « Promis le ciel » avec la réalisatrice Erige Sehiri

Le ciné-théâtre Le Rio, au centre-ville de Tunis, annonce la projection du film « Promis le ciel » pour ce vendredi 13 février 2025.

Organisé avec le cinéclub de Tunis et Inkyfada, la projection qui débitera à 18 heures, sera suivie d’un débat avec la réalisatrice du film Erige Sehiri.

Synopsis :

Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Quand les trois femmes recueillent Kenza, 4 ans, rescapée d’un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée tendre mais intranquille dans un climat social de plus en plus préoccupant.

Réalisé par : Erige Sehiri

Avec : Aïssa Maïga, Deborah Christelle Naney, Laetitia Ky, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaa, Touré Blamassi