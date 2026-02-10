APII | « Inventer aujourd’hui, innover pour demain »

L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) a marqué de sa présence la 2e édition du CRMN Innov’Day, qui s’est tenue ce 10 février 2026 à Novation City, Sousse.

Sous le thème inspirant « Inventer aujourd’hui, innover pour demain », cet événement a brillamment réussi à créer des ponts concrets entre la recherche scientifique et le monde industriel.

L’un des temps forts de cette journée a été la signature officielle de la convention de partenariat entre l’APII et le CRMN par M. Omar BOUZOUADA, Directeur Général de l’APII, et son homologue du CRMN, M. Mounir BEN ALI. Cet accord formalise notre engagement commun à :

Mettre l’expertise de l’APII en matière d’entrepreneuriat à la disposition des chercheurs.

Accompagner les projets innovants et les startups issus des travaux de recherche du centre.

Faciliter l’accès des entreprises aux structures d’hébergement du Réseau national des pépinières d’entreprises (RNPE).

Lors du panel dédié à l’encouragement à l’invention, Mme Samia NOUREDDINE, Responsable de la Pépinière d’Entreprises de Sousse-APII, a présenté la 4ème édition du Concours National de l’Invention.

Ensemble, l’APII et le CRMN continuent de renforcer l’écosystème de l’innovation pour bâtir l’industrie de demain.

APII