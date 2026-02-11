Tunisie | Fita2026 consacre les chaînes de valeur africaines

La 9ᵉ édition de la Conférence internationale Fita2026, organisé par le Tunisia Africa Business Council (TABC), se tiendra les 28 et 29 avril 2026 au Radisson Blu & Convention Center, Tunis sous le thème: «Chaînes de valeur africaines : développer des leviers stratégiques pour la transformation du continent».

Placée sous le haut patronage du président de la république Kaïs Saïed, Fita2026 rassemblera des décideurs publics et privés, des investisseurs, des institutions financières internationales et des chefs d’entreprises de quelque 70 pays. Ce qui consacre Fita comme l’un des rendez-vous économiques les plus stratégiques du continent africain.

Il s’est imposé au fil des ans comme un véritable catalyseur de projets structurants, renforçant le positionnement de la Tunisie comme hub régional et porte d’entrée privilégiée vers l’Afrique.

Au programme, divers panels stratégiques, side évents, workshops, sessions B2B & B2G, deal rooms…

Inscription.