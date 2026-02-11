Monastir | Les petites îles, «sentinelles» des changements globaux

Une rencontre internationale sur la biodiversité et le suivi environnemental des micro-écosystèmes insulaires s’est déroulée du 4 au 10 février 2026, à Monastir, dans le cadre du projet Caipim, initiative visant à harmoniser les impacts des changements globaux sur les petites îles de la Méditerranée et de la Macaronésie (Açores, Canaries, Cap-Vert) et à renforcer les capacités des gestionnaires d’aires protégées.

Dans le cadre de cette conférence, organisée à l’hôtel Regency Monastir et dans des centres de formation environnementale locaux, une session technique sur les méthodologies de suivi terrestre et marin s’est tenue mardi 10 février. L’objectif est de produire des données comparables sur les pressions telles que les espèces invasives, les changements climatiques et la dégradation des habitats.

La conférence a rassemblé une cinquantaine de participants venus d’Algérie, d’Italie, de Tunisie, du Monténégro, de Grèce, du Maroc, du Cap-Vert, de France et des îles Baléares.

La coordination est confiée à l’Initiative Pim, une ONG internationale dont l’objectif est de préserver les îles méditerranéennes et macaronésiennes de moins de 1000 hectares, et au Conservatoire du littoral, avec le soutien logistique de l’association tunisienne Notre Grand Bleu et des partenariats techniques qui incluent UNEP/MAP RAC-SPA et l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal), ainsi qu’Aix-Marseille Université à travers l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale(Imbe).

Sur le plan financier et institutionnel, le projet bénéficie du soutien de nombreux acteurs européens et français. Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFE) finance une intervention pluriannuelle, avec un financement global et des bénéficiaires désignés pour l’Initiative PIM et le Conservatoire du littoral.

Le projet Caipim intervient sur un réseau de dix sites pilotes entre la Méditerranée et la Macaronésie. En Tunisie, le projet pilote se concentre sur l’archipel de La Galite et les îles Kuriat, zones clés pour comprendre l’évolution des habitats fragiles et l’impact des pressions environnementales sur les zones peu influencées. Concernant La Galite, des documents techniques régionaux soulignent la valeur de la zone pour les espèces rares et endémiques ainsi que pour la faune marine, dans un contexte où les menaces incluent les espèces invasives et la pression sur les ressources.

L’atelier de Monastir s’inscrit dans un programme de coopération méditerranéenne visant à articuler science et gestion opérationnelle, grâce à des protocoles partagés et à des formations de terrain, afin de rendre les données comparables entre les différents territoires insulaires.

À terme, l’objectif affiché est de transformer ces données en outils concrets pour orienter les priorités de protection et les interventions de conservation, notamment pour des sites tunisiens comme les îles Kuriat et La Galite.

I. B.