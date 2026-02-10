Kébili | Un sexagénaire retrouvé pendu à son domicile

Un drame a secoué la localité d’El Rahmat, relevant de la délégation de Kébili Sud, où un homme âgé d’une soixantaine d’années a été retrouvé pendu à son domicile

Selon les informations rapportées, lundi 9 février 2026, par IFM, citant une source sécuritaire, les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il s’agit d’un suiicide, dont les motivations demeurent inconnues.

Les autorités compétentes ont été dépêchées sur les lieux et le corps a été transporté à l’hôpital régional de Kébili pour autopsie afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du décès.

Une procédure a ainsi été ouverte par les services de sécurité pour faire toute la lumière sur ce drame, ajoute la même source.

Y. N.