ONSR | Vigilance absolue sur les routes tunisiennes ce jeudi

Pour la journée de ce jeudi 12 février 2026, l’Institut national de la météorologie prévoit des vents violents et des fortes pluies, et la prudence est de mise pour tous les usagers de la route.

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) rappelle que des rafales atteignant 100 km/h sont attendues et que dans les régions du Sud, ces vents provoqueront des levées de sable et de poussière, réduisant considérablement la visibilité.

Il est de ce fait recommandé de réduire la vitesse, le vent pouvant dévier la trajectoire du véhicule à tout moment, de rester extrêmement vigilants lors du dépassement de poids lourds ou de bus et d’évitez de stationner sous les arbres, les poteaux électriques ou à proximité de panneaux publicitaires instables.

La même source ajoute que des pluies orageuses sont également prévues, et ce, dans le Grand-Tunis, au nord-ouest et les régions côtières et que pour la sécurité routière il est nécessaire d’allumer les feux même en plein jour, y compris pour les deux-roues, de doubler les distances avec le véhicule précédent et d’éviter les coups de frein brusques.

Ne tentez jamais de traverser les oueds ou les zones inondées, le niveau de l’eau peut monter de manière fulgurante, alerte encore l’ONSR.

Y. N.