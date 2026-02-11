Dr Hechmi Louzir élevé au grade d’Officier de l’Ordre national du mérite

Dr Hechmi Louzir, ancien directeur général de l’Institut Pasteur de Tunis (2017-2023), a été promu au grade d’Officier de l’Ordre national du mérite, hier soir, à l’occasion d’une cérémonie de remise de cette haute distinction par M. Alain Mérieux, président de l’Institut et de la Fondation Mérieux.

Au cours d’une soirée chaleureuse avec sa famille, ses proches, ses confrères et consœurs du secteur biomédical, nous avons pu honorer le parcours exceptionnel du Dr Hechmi Louzir, immunologue tunisien de réputation internationale et dont l’expertise reste indispensable, en Tunisie comme auprès de l’Organisation mondiale de la Santé.

Ancien boursier de la coopération scientifique française, cet infatigable défenseur de l’héritage pastorien continue de soutenir les recherches contre la rage et la leishmaniose, deux maladies longtemps négligées.

Alors que la France accueillera le 7 avril prochain à Lyon le Sommet « Une Seule Santé »/ « One Health », le monde a plus que jamais besoin de scientifiques comme le Dr Hechmi Louzir et la Pr. Samia Menif, actuelle DG de l’Institut Pasteur, tous deux porteurs d’une approche intégrée, coopérative et fondée sur la preuve scientifique pour faire face aux menaces sanitaires émergentes et réémergentes.

À travers les bourses conjointes du programme PHC Utique et la chaire Charles Nicolle, notre coopération scientifique franco-tunisienne se poursuit auprès des nouvelles générations de chercheurs pour porter la vision d’une seule santé.

