Abir Moussi | La Cour d’appel rendra son verdict la semaine prochaine

Abir Moussi a été entendu ce mercredi 11 février 2026 devant la Cour d’appel de Tunis et le verdict dans l’affaire l’opposant à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) est attendu la semaine prochaine.

La présidente du Parti destourien libre (PDL) a comparu devant la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis, dans une nouvelle composition, après un jugement à 2 ans en première instance, réduit en appel à 13 mois avant une nouvelle décision de la Cour de cassation.

Celle-ci a décidé, en novembre dernier, de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit examinée à nouveau par une autre formation de juges.

Le verdict en appel est donc attendu pour le 18 février pour Abir Moussi, avocate de son état qui est incarcérée depuis octobre 2023 et qui est poursuivie dans d’autres affaires..

