Le Parti des Travailleurs solidaire avec Ahmed Souab

Le Parti des Travailleurs a exprimé sa pleine solidarité avec l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab qui doit comparaître demain, jeudi 12 février 2026, devant la Cour d’appel de Tunis.

Dans son communiqué, le Parti des travailleurs a exigé la libération immédiate et inconditionnelle de Me Souab, tout en dénonçant un caractère politique de cette affaire et en pointant du doigt des manquements lors du procès en première instance qui a abouti à une peine particulièrement lourde.

Lors du premier procès, Ahmed Souab a été condamné à cinq ans de prison ferme et trois ans de surveillance administrative, sachant que le déroulement de cette audience initiale a suscité de vives critiques car sa défense a affirmé que le procès n’a duré que sept minutes.

Le Parti des travailleurs a ainsi dénoncé « une absence totale des conditions minimales d’un procès équitable, ce qui avait conduit Ahmed Souab et ses avocats à boycotter l’audience, qualifiée de simulacre de justice ».

Y. N.