Alerte sur des vents violents | Des pointes à 100 km/h annoncées

​L’Institut national de la météorologie (INM) a émis un bulletin d’alerte météo spécial pour demain du jeudi 12 février 2026, plaçant plusieurs gouvernorats en vigilance orange.

Une dégradation marquée des conditions climatiques est attendue sur l’ensemble du territoire, marquée par des rafales de vent exceptionnelles et des précipitations intenses dans le Nord avec des rafales à 100 km/h, précise l’INM.

Ces vents provoqueront des tourbillons de sable et de poussière, réduisant considérablement la visibilité horizontale dans le sud du pays et la prudence est recommandée, ajoute la même source.

​Parallèlement aux vents, le ciel se montrera nuageux avec des pluies temporairement orageuses et parfois abondantes attendues, particulièrement à l’extrême Nord-Ouest.

Y. N.